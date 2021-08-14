Поиски сбежавших нелегалов: задержаны 4 человека

В пятницу в Алитусском районе разыскивали сбежавших из лагеря мигрантов. Задержаны четыре человека.

Представитель полиции Алитусского округа Кристина Янулявичене сказала, что их задержали, когда остановили на дороге Алитус-Мариямполе для проверки автомобиль Mercedes-Benz Vito, зарегистрированный в Эстонии, автомобилем управлял русскоязычный мужчина.

"С ним ехали четыре человека, которые не предъявили удостоверения личности. Их передали пограничникам", – сказала представитель полиции.

По данным СОГГ, задержанных передали на Калварийскую заставу. Там выяснят личности задержанных. Полиция разыскивает в Алитусском районе сбежавших из лагеря нелегалов в Веребеяй - сбежали 32 человека. Двоих задержали в пятницу утром.

В поисках мигрантов участвует самолет СОГГ.

В этом году в Литву из Беларуси пришло рекордное количество мигрантов - больше 4000 человек. Литовская сторона считает рост числа нелегалов гибридной войной Беларуси.

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