Перемены в списке пораженных стран: из зеленой зоны в желтую перешли три страны

ru.DELFI.lt

В списке пораженных стран произошли небольшие перемены: из зеленой зоны в желтую перешли Болгария, Лихтенштейн и Словения. Приезжие из этих стран должны сдать тест перед приездом в Литву, а потом в Литве (ПЦР или на антигены), сообщает Минздрав.

Тест не нужен переболевшим или привитым. Список пораженных стран обновляют каждую неделю в пятницу, а вступает он в силу с понедельника. Страны делятся на зоны разных цветов - черную, красную, желтую, зеленую и серую. В серую зону входят страны, которые не предоставляют сданные о заболеваемости Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний, третьи страны. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: