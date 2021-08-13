Пиццерию, которая не намерена подчиняться правилам, ждут проверки

Шяуляйская пиццерия Gustuko picerija еще до вступления "паспорта возможностей" в силу сообщала, что не намерена принимать клиентов только с этим документов. Однако эта информация привлекла внимание советника главы Минздрава Литвы Юстины Алексайте. Она в социальной сети написала, что позаботится о том, чтобы этот бизнес был проверен.

Delfi уже писал, что Gustuko picerija сообщила, что не будет выполнять принятые требования и намерена принимать только непривитых и тех привитых, которые не будут высказывать в связи с этим никаких претензий.

Тогда директор пиццерии Мантас Земяцкас сказал редакции, что хочет предоставить клиентам равные права.

"С 14 сентября мы позаботимся о том, чтобы пиццерию проверили", – написала она в социальной сети Алексайте.

Правда, сам Земяцкас сказал, что инспекторы Государственной продовольственно-ветеринарной службы наведались в заведение через несколько дней после этого поста, но нарушений не зафиксировали. По закону, без "паспорта возможностей" принимать клиентов нельзя только с 13 сентября. Земяцкас сказал, что пока не знает, будет ли принимать и привитых.

"На следующей неделе мы встречаемся с нашим адвокатом, будем решать вопрос юридического, морального иска. Пока смотрим, выясняем, не противоречит ли "паспорт возможностей" Конституции. Мы не хотим делать революцию, мы хотим работать, но считаем, что нельзя сортировать клиентов. Если не найдем решения, в худшем случае закроемся, будем заниматься доставкой еды на дом, уволим 25% хороших работников, будем пытаться выжить", – сказал он.

Delfi связаться с Алексайте не удалось, но порталу lrytas.lt она сказала, что в ГПВС жаловалась не она.

"В социальной сети я как человек, госслужащий, врач отреагировала на намерения пиццерии не соблюдать закон и информировала, что если они пойдут таким путем, то обращусь в соответствующие ведомства, поскольку нельзя мириться с несоблюдением законодательных актов", – сказала lrytas.lt советник министра.

По ее словам, весь бизнес, который публично заявляет о своих намерениях принимать только непривитых, может рассчитывать на проверки сейчас или в сентябре.

Напомним, что за несоблюдение закона юридическим лицам грозит штраф в размере 1500-6000 евро.

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