Из лагеря мигрантов в Алитусском районе через подкоп под забором сбежали 32 человека

Ночью из бывшей школы в Веребеяй (Алитусский район) через подкоп под забором сбежали 32 или 34 мигранта (двоих человек полиция утром задержала недалеко от Жувинтского резервата).

По предварительным данным, беглецы - граждане Ирака. Правда, информация еще уточняется. Первым об этом сообщил портал lrt.lt.

МВД подтвердило эту информацию - сбежали 32 мигранта, двое задержаны. Других активно ищут. В воздух подняли вертолет СОГГ EC–120 Colibri.

Заместитель главы администрации мэрии Алитусского района Виргилиюс Пранскявичюс сказал Delfi, что мигранты сделали подкоп под забором. Территорию охраняют военные и сотрудники СОБ, ведется видеонаблюдение.

По словам представителя муниципалитета, предполагают, что беглецы покинули лагерь в период с полуночи до 5 часов утра, воспользовавшись тем, что охранники стоят на углах.

"Сделан подкоп под забором, потом ползком через луг, там улочка, место стоянки для машин. Видимо, оттуда направились в сторону деревни Крёкялаукис, поскольку там видеокамера одного жителя зафиксировала группу людей. Мы предполагаем, что пойдут к железной дороге, а вдоль нее в Лаздияй, или Калварию, а там в Польшу. Но это только предположение, ничего точно мы еще не знаем, поскольку от муниципалитета скрывают информацию", – сказал Пранскявичюс.

Им о сбежавших мигрантах не сообщали. Да и исчезновение больше 30 из 167 нелегалов было замечено только благодаря работникам муниципалитета.

"У нас действует порядок - талоны на питание выдается каждому жителю, вот и осталось много лишних. Сначала мы подумали, может, просто не все пришли есть, иногда опаздывали мигранты. И только утром нас информировала полиция, что двоих задержали около резервата, тогда стали пересчитывать. Понимаете, это вообще не наше дело - мы только организуем питание, контроль - ответственность пограничников", – сказал Delfi Пранскявичюс.

Он сказал, что задержанных в Жувинтай мигрантов раньше не видел, возможно они даже не из Веребеяй.

167 нелегалов в Веребеяй охраняют на 4 постах. Одновременно дежурят 12 охранников.

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