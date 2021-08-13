Выясняется цена беспорядков у парламента Литвы – штрафы получат 300 человек

Самый большой штраф получит организатор митинга, учитель литовского языка и литературы Астра-Геновайте Астраускайте. Правда, штрафы ждут о еще больше 200 участников митинга, сообщает телеканал ЛНК.

Заместитель главы администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас рассказал обо всех нарушениях, зафиксированных во время митинга.

"Муниципалитет фиксирует другие нарушения, не те, что полиция. Полиция в свою очередь установит нарушения количества людей, если такие были, и выявит тех, кто кидался в полицейских камнями. Муниципалитет отвечает за хозяйственную часть. Это организаторы должны были после мероприятия убрать территорию. Этого не сделали. Только уборка городу обошлась в 1000 евро, этот счет передали организаторам", – сказал он.

Кроме того, в городе фиксировали нарушения правил парковки.

"Мы фиксировали и другие нарушения – многие не платили за парковку. Мы фиксировали и нарушения ПДД – автомобили на пешеходном переходе, на тротуаре", – сказал Бужинскас.

"Так мы пополним бюджет, мы выписали больше 300 штрафов", – сказал он.

На вопрос, точно ли в ближайшее время не будет протестов, Бужинскас сказал, что все выданные разрешения отозваны, их пересмотрят.

"И в самом государстве контекст изменился. Мы видим риск, видим, что митинги могут закончится подобным образом. Поэтому пересмотрим заявки. Если решим не выдавать разрешение, то, скорее всего, все дела будет рассматривать суд", – сказал представитель муниципалитета.

Он заметил, что организаторы митинга 10 августа планировали и другие акции протеста.

"Может, фамилии формально меняются, но лица остаются те же", – сказал Бужинскас.

По его словам, инициируют и поправки к закону о собраниях.

"Эти события показали, что нынешние законы о собраниях не совсем дееспособные. Ведь у муниципалитета есть право на выдачу разрешения, а после этого нет никаких возможностей пресечь нарушения. Поэтому мы инициируем поправки к закону о собраниях", – сказал собеседник ЛНК.

Бужинскас сказал, что в процедуру выдачи разрешений на протесты хотели бы включить представителей ДГБ.

Напомним, что 10 августа митинг у здания парламента Литвы с участием 5000 человек против решений правительства о введении ограничений для людей без "паспорта возможностей" перерос в массовые беспорядки. Пострадали 18 стражей порядка.

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