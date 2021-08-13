В парламент Литвы вход будет только по "паспорту возможностей", исключение сделано для депутатов

Все работники парламента и посетители с 23 августа должны предъявлять "паспорт возможностей" или отрицательный тест на коронавирус, исключение касается только депутатов.

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в пятницу сказала, что в отношении депутатов будет действовать рекомендация, иметь при себе "паспорт возможностей", поскольку правление не имеет права не пускать депутатов на их рабочие места.

"Депутатам "паспорт возможностей" рекомендуют. Это решение сформулировано на основе выводов Департамента права, в котором сказано, что не в компетенции правления принимать подобное решение в отношении депутатов", – сказала спикер.

Соцдем Юлюс Сабатаускас, что таким образом вводят привилегии для депутатов, наблюдается правовой нигилизм.

"Если депутат не соблюдает рекомендации он все равно войдет, это правовой нигилизм. Это как с ограничением скорости в ПДД, разве эти правила на депутатов не действуют? Действуют в отношении всех. И те же мероприятия, посещение которых без паспорта ограничивает правительство, что и это на депутатов не распространяется? Я думаю, мы должны показать пример, а не создавать подобные привилегии, когда нет требований, только рекомендации", – сказал Сабатаускас.

Чмилите-Нильсен сказала, что, изменить порядок можно только если изменить Устав парламента.

Работники парламента уже сейчас могут прийти на работу, только если они привиты или предъявили тест на коронавирус, остальные работают удаленно. Посетителям до сих пор "паспорт возможности" не требовался.

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