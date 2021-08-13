Глава МВД Литвы: большая часть участников протеста связана с криминальными структурами

Глава МВД Литвы Агне Билотайте прокомментировала беспорядки у здания парламента, которые произошли 10 августа.

"Полиция проводит расследование. Принято решение некоторых подозреваемых взять под стражу. По моим данным, помимо 26 задержанных, появилось еще 36 подозреваемых в разжигании, подстрекательстве и физических действиях по организации беспорядков или действий против стражей порядка", – сказала министр.

Поэтому, по ее словам, ответ депутатам, которые подстрекали к беспорядкам, должен быть таким же быстрым и жестким, как и участникам этих беспорядков.

"Определенную информацию госучреждения получили, наше ведомство тоже. Не было данных о каких-то серьезных агрессивных действиях, но если вы спросили бы, как я это оцениваю, я думаю, это координированные, запланированные действия, направленные на достижение определенных целей в Литве. Я не думаю, что когда что-то случается спонтанно, бывают силы, которые все раскладывают о полочкам, а сегодня перед нами такая ситуация", – сказала Билотайте.

По ее словам, большая часть задержанных не раз попадала в поле зрения полиции.

"Из тех, личности которых идентифицированы, видно, что немалая часть связана с преступным миром и это еще раз подтверждает, что это война. Гибридная война и используются проверенные методы", – подчеркнула министр.

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