Клайпедский порт из-за санкций для "Беларуськалия" потеряет около 18 млн евро

Клайпедский морской порт из-за санкций в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий", который экспортирует свою продукцию через Клайпеду, потеряет как минимум 18 млн евро на судовых сборах, заявил один из его руководителей.

Видмантас Паукште говорит, что белорусские грузы составляют около 32% от грузооборота Клайпедского порта.

"Дирекция порта получает доходы от судовых сборов, то есть от тех судов, которые заходят в порт. Если не будет грузов, будет меньше судов, дирекция порта получит меньше доходов, и это можно оценить приблизительно в 18 млн евро", - сказал в пятницу радиостанции LRT radijas В. Паукште.

Он отметил, что пока нет похожего потока грузов на замену, но Клайпедский порт продолжит инвестировать в инфраструктуру.

В. Паукште рассказал, что в настоящее время начинается реализация четырехлетнего стратегического плана, чтобы порт создавал больше прибавочной стоимости. Например, интересной сферой В. Паукште назвал производство и установку в порту ветряных электростанций, также он упомянул о развитии южной части порта.

В четверг глава Литовских железных дорог Мантас Бартушка заявил, что из-за потери белорусского транзита компания потеряет около 60 млн евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!