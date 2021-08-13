Закупку рентгена у китайской фирмы Сквернялис считает странным, Кащюнас - наименьшим злом

Решение разрешить китайской компании Nuctech установить на границе с Беларусью рентген лидер парламентской оппозиции называет странным, а председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) - наименьшим злом.

"Мне непонятно, почему такое решение", - заявил BNS в четверг лидер парламентской оппозиции Саулюс Сквернялис.

Он считает это странным, ведь компания Nuctech Warsaw в этом году была исключена из конкурса по установке рентгеновских систем в аэропортах Литвы из-за угрозы национальной безопасности, а теперь она признана подходящей.

"Были очень острые высказывания о рентгеновских аппаратах для аэропортов, которые не имеют никакого смысла с точки зрения безопасности, кроме того, что служат не местной госбезопасности, тогда оппозиция, нынешняя власть, мягко говоря, смотрела скептично на всё, что из Китая, и давила на нас из-за этого, чтобы ничего не было", - рассказал С. Сквернялис.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас называет такое решение плохим, однако, по его мнению, еще хуже - и дальше оставаться без такого аппарата.

"Было плохое или еще более плохое решение. Выбрали плохое решение, но оно лучше, чем другой вариант - без рентгена еще два года", - отметил он.

Он подчеркнул, что масштабы контрабанды увеличиваются, 25% всего рынка табака - нелегальные сигареты, а большая часть контрабанды в Литву попадает именно на поездах, грузовиках.

Л. Кащюнас добавил, что спешить с установкой рентгеновского аппарата на таможне заставляет и угрозы Александра Лукашенко затопить Литву "разными опасными вещами".

Он также отверг предположения, что положительный вывод правительственной комиссии - это попытка смягчить позицию Китая по Литве.

"Нет, точно нет. Это совершенно не связанные вопросы", - сказал Л, Кащюнас.

Правительственная комиссия по проверке важных для национальной безопасности сделок, в четверг представила положительное заключение по сделке Департамента таможни (ДТ) и победителя конкурса Nuctech Warsaw.

Компания Nuctech Warsaw в этом году была исключена из конкурса рентгеновских систем компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") из-за угрозы национальной безопасности. Тогда Nuctech утверждала, что ее оборудование производится в Варшаве "с соблюдением самых строгих стандартов деятельности и безопасности, применяющихся в Евросоюзе".

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