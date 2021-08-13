Тренер оказалась в реанимации с осложнениями после COVID-19: я молилась по ночам, просила сохранить жизнь

"И с богами разговаривала, и на коленях стояла, и плакала, и умоляла, только бы выжить", – рассказала в интервью Delfi о своем опыте в реанимации с осложнениями от коронавируса тренер, известный специалист по здоровому образу жизни Раса Вилькене.

Вилькене переехала из Клайпеды в Вильнюс с малолетней дочерью в прошлом году. Близких у нее здесь нет, поэтому из-за того, что не с кем было оставить 6-летнюю Элию, она 12 дней страдала от болезни дома.

"Только когда три дня подряд температура держалась 40 градусов, я позвонила семейному врачу и сказала: "Больше не могу терпеть, вызовите, пожалуйста, скорую". Так я оказалась в реанимации. Организм был так истощен, что врачи сказали - еще несколько дней дома и меня уже могло не быть на свете", – сказала женщина, которая и сейчас находится в Сантаришкской больнице и без кислородного аппарата может находиться всего несколько минут.

Rasa Vilkienė Foto: Asmeninio albumo nuotr.

"Мне стало плохо 30 июля. Первый быстрый тест 31 числа показал отрицательный результат, а второй показал COVID-19. 3 августа я сдала молекулярный тест. Заболела и моя дочь Элия.

Сначала температура была 37,5, через три дня 38, вечером – 39 градусов. Потом три дня подряд было 39,8 и лекарствами ее удавалось сбить только до 37,8 градусов. Пить жаропонижающие приходилось 5-6 раз в день. Я пила много жидкостей. Есть почти не могла. Дочь выздоровела через два дня, а я долго мучилась. Жгло спину, состояние ухудшалось. Я попросила выписать антибиотики, но это не помогло.

В пятницу я уже уехала в больницу. Сделали снимок легких, обнаружили начало воспаления. Но я попросила отпустить меня домой, к дочери. Я пробыла дома еще 3 дня, всего 12 дней с высокой температурой. А в понедельник стало так плохо, что попросила врача вызвать скорую. Врачи приехали, увидели, что количество кислорода в крови очень низкое, поставили капельницу. Я позвонила бывшему мужу, мы дождались, когда он приехал за дочерью, и меня увезли в больницу. Вот уже три дня я в реанимации.

Ребенок был очень напуган, не отходил от меня все эти дни. Я по ночам корчилась от болей, стояла на коленях, молилась, просила даровать мне жизнь. Когда рядом нет близких, очень сложно. Я задыхалась, были приступы, но спасали дыхательные упражнения. Начались панические атаки", - рассказала молодая женщина.

Она предполагает, что могла заразиться на "Празднике моря".

Rasa Vilkienė Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Ее совет людям: "Не пытайтесь доказать, что вы какие-то особенные. Обращайтесь к врачам. Я медлила, вот и оказалась в больнице, в реанимации с воспалением легких Я истощила себя до предела, так, что не могла встать. Слава Богу, сейчас мне немного полегчало. Очень надеюсь, что выберусь. Но врачи сказали, что после выздоровления надо беречь себя, еще 10 дней провести в изоляции, а через месяц делать снимок легких... Придется пересмотреть рабочую нагрузку. Я до сих пор с кислородной маской, когда встаю, кружится голова, теряю сознание. Сегодня я первую ночь спала. Мне дают успокоительные".

На вопрос, как она оценивает вакцинацию, Вилькене сказала: "Каждый должен решать этот вопрос для себя сам. Нужно беречь себя всеми способами. Если вам за 70, рекомендую прививаться, поскольку эти люди умирают не от коронавируса, а от осложнений. Меня и старшие дочери спрашивают, прививаться ли. Я сказала, чтобы решали сами. Вакцина еще до конца не исследована, поэтому неясно, как скажется на молодых людях в будущем. Этот вопрос каждый человек должен решать для себя сам".

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