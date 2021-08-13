За минувшие сутки в Беларусь вернули 19 человек, двоих пустили в Литву

За минувшие сутки пограничники Литвы на границе с Беларусью развернули 19 нелегальных мигрантов, двое были приняты по гуманитарным причинам, сообщила Служба охраны госграницы (СОГГ).

Представитель СОГГ Рокас Пукинскас заявил, что не может сообщить, по каким гуманитарным причинам эти люди были приняты.

Нелегальные мигранты были возвращены обратно в Беларусь в Швенчёнском, Вильнюсском и Варенском районах и в Друскиникайском самоуправлении.

Пограничники и помогающие им военные не использовали служебное оружие, спецсредства и физическое насилие.

С 11 августа прошлого года Литва в порядке исключения выдает разрешение на прибытие по гуманитарным причинам гражданам Беларуси.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Преимущественно - иракцы. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

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