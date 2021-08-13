Представитель СОГГ Рокас Пукинскас заявил, что не может сообщить, по каким гуманитарным причинам эти люди были приняты.
Нелегальные мигранты были возвращены обратно в Беларусь в Швенчёнском, Вильнюсском и Варенском районах и в Друскиникайском самоуправлении.
Пограничники и помогающие им военные не использовали служебное оружие, спецсредства и физическое насилие.
С 11 августа прошлого года Литва в порядке исключения выдает разрешение на прибытие по гуманитарным причинам гражданам Беларуси.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Преимущественно - иракцы. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
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