Опрос: обязательную вакцинацию от COVID-19 не поддерживают 50% жителей Литвы

Половина жителей в Литве не поддержит обязательную вакцинацию от COVID-19, показал опрос компании Vilmorus, проведенный по заказу информационного агентства BNS.

Опрос, проведенный 26 июля - 5 августа этого года, показал, что 50,3% респондентов на вопрос, должна ли вакцинация от коронавируса быть обязательной, дали ответы "нет" или "скорее нет".

Положительно такую идею оценили 42% респондентов. Еще 7,7% заявили, что у них нет мнения по этому вопросу.

Оценивая распределение ответов по группам респондентов, социолог Владас Гайдис, руководитель компании Vilmorus, отметил, что видит несколько ярких разделительных линий: возраст, образование, доходы.

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"Одна ось – вера в вакцинацию как в нечто хорошее, и образование", – сказал он.

Среди людей с высшим образованием обязательную вакцинацию одобряют 51,2%, не одобряют – 43,8%. Среди людей со средним, средним профессиональным образованием и выпускников колледжей одобряющих вакцинацию 37,7%, а не одобряющих - 53,3%.

"Образование - вместе с ним кореллируют и доходы: в группе респондентов с самыми высокими доходами больше тех, кто (утверждает), что необходимо вакцинировать в обязательном порядке", - пояснил В. Гайдис.

Среди лиц, у которых доходы ниже 300 евро на одного члена семьи, 56,8% было против обязательной вакцинации. В группе с доходами 301-400 евро результаты были по 43,2%, среди зарабатывающих 401-600 евро на члена семьи 51,8% были против обязательной вакцинации. Среди людей, доходы которых на члена семьи были выше 600 евро, 49,1% поддержали обязательную вакцинацию, а против было 46,2%.

Второе разделение, на которое обратил внимание социолог, это возраст: молодые люди чаще были против обязательной вакцинации, чем люди старшего возраста.

Среди респондентов младше 29 лет - 58,4% против обязательной вакцинации, в группе 30-39-летних таких 56,8%. А мнение 40-летних разделилось почти поровну: 45,6% одобряют, 48,1% - нет.

В возрастной группе 50–59 лет обязательную вакцинацию поддержали бы 35%, а против было бы 58,5%. Среди 60-летних результаты вновь похожи: 44,5% одобряющих и 47,8% не одобряют.

Однако среди респондентов старшего возраста, 70 лет и старше, 54,2 за обязательную вакцинацию.

"Группа людей старшего возраста, о которой как минимум год говорили, что они умрут, если не привьются, что это молодежи вообще не касается, что это проблема старых людей (...) этим людям (говорили), что они являются мишенью и, видимо, так как это постоянно подчеркивалось, большая часть из них привилась. А молодежь тогда это не очень затронуло", - пояснил разную позицию молодых и пожилых людей В. Гайдис.

Социолог полагает, что одним из объяснений для этой тенденции может быть более сильная озабоченность своим здоровьем среди людей старшего возраста, которая проявляется в других соцопросах.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис ранее заявлял, что осенью могут начаться дискуссии об обязательной вакцинации представителей определенных профессий. Введение массовой обязательной вакцинации в настоящий момент не обсуждается.

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Точные результаты опроса:

Вопрос: По вашему мнению, должна ли быть вакцинация от коронавируса обязательной?

Ответы: да – 22,2%; скорее да – 19,8%; скорее нет – 16%; нет – 34,3%; у меня нет мнения – 7,7 %.

Было опрошено 1000 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше из 30 городов и свыше 50 деревень. Погрешность опроса может составлять до 3,1%.

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