Суд решил арестовать 9 участников беспорядков у парламента

Вильнюсский участковый суд в четверг рассмотрел просьбу прокуроров и разрешил арестовать 9 подозреваемых. 17 задержанных отпустили, но четверым из них на ноги надели браслеты.

Напомним, что во время беспорядков у парламента были задержаны 26 человек. Подозреваемые бросали в стражей порядка камни и другие вещи, а в конце взорвали какой-то снаряд. Пострадали 18 стражей порядка, повреждены 8 транспортных средств.

Прокуроры просили взять под стражу всех 26 задержанных. Суд разрешил взять под стражу 9: пятерых на месяц, двоих на две недели, еще двоих – на 10 дней.

Четверым на ноги надели браслеты, оставшимся меру пресечения сможет назначить прокурор.

9 подозреваемых задержали, поскольку были основания предполагать, что на воле люди могут мешать работе полиции, оказывать влияние на свидетелей, подозреваемых и пострадавших.

Ражанскас заметил, что возраст задержанных мужчин - около 30 лет. Все подозреваемые, по его словам, граждане Литвы разных национальностей.

"Они из разных мест Литвы, часть из Вильнюса, часть из Шальчининкай. Есть литовцы, есть поляки", - сказал он.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что половина задержанных за участие в беспорядках - безработные, треть - с судимостью. "10 с судимостью, статьи разные: мошенничество, насилие в семье, нарушение общественного порядка, вождение в нетрезвом виде. Часть нарушений зафиксированы не в Литве", – сказал LRT Пожела. "Еще интересный момент, что 9 из 26 - женщины, 13 из 26 - клиенты Службы занятости", – прибавил он.

Во вторник во время беспорядков у парламента в Литве задержали 26 человек.

Полиция расследует беспорядки 10 августа. Во время беспорядков пострадали 18 сотрудников полиции и СОБ. Сообщается, что круг подозреваемых может расшириться.

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