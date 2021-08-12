МИД: не можем подтвердить распространенную публично информацию о кибератаке

Министерство иностранных дел (МИД) утверждает, что не может подтвердить публично распространенную информацию о кибернетической атаке, поэтому комментировать ее не будет.

"МИД не может подтвердить достоверность информации, которая распространена публично, поэтому комментировать не будет", – говорится в обнародованном в четверг сообщении МИД.

В четверг новостные порталы lrt.lt и delfi.lt сообщили, что хакеры на форумах сообщают о кибератаке на МИД Литвы. По их словам, украдено более полутора миллионов единиц переписки министерства с послами в зарубежных странах, партнерами по НАТО, а некоторые документы – с грифом "Секретно".

"Мы расцениваем это как информационную атаку недружественных стран", – отреагировал МИД на эту информацию в четверг.

Как утверждают хакеры, в переписке литовские дипломаты раскрыли тайны США против Европы – преимущественно относительно газопровода Nord Stream-2 ("Северный поток - 2"). В частности, по их словам, в письмах также обсуждаются отношения с Беларусью и Китаем.

Если опираться на обнародованную lrt.lt информацию, то один потребитель форума уверяет, что в документах обсуждается "подготовка к войне с Беларусью", включая "ядерные удары".

Министерство в среду сообщило о попытке информационно-кибернетической атаки, о чем оно информировало ответственные ведомства, однако подробнее ситуацию не комментировало.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что определенные признаки показывают, что во время кибернетической атаки на МИД произошла утечка засекреченной информации.

"Ведется расследование, вне всякого сомнения, мы дадим оценку тому урону, который причинила эта кибернетическая атака. Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка определенной информации. И это информация с грифом "секретно", – сказал глава государства в четверг в интервью delfi.lt.

По словам Науседы, утечка этой информации "может причинить большой урон прежде всего в отношении союзников".

"Но это потенциальный урон, который я сейчас еще не могу публично раскрыть", – сказал президент.

Чуть раньше советник главы государства Аста Скайсгирите заявила радио LRT, что располагает информацией об украденных у МИД документах.

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