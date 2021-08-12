Президент Литвы: во время кибератаки на МИД произошла утечка засекреченной информации

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что определенные признаки показывают, что во время кибернетической атаки на Министерство иностранных дел (МИД) произошла утечка засекреченной информации.

"Ведется расследование, вне всякого сомнения, мы дадим оценку тому урону, который нанесла эта кибернетическая атака. Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом "секретно", – сказал глава государства.

По словам Г. Науседы, утечка этой информации "может нанести большой урон, прежде всего, в отношении союзников".

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"Но это потенциальный урон, который я сейчас еще не могу публично раскрыть", – сказал президент.

Несколько ранее советник главы государства Аста Скайсгирите заявила радио LRT, что располагает информацией о документах, утечка которых имела место из МИД.

"Слишком много совпадений, чтобы они были случайными", – сказала она, комментируя кибератаку на министерство, беспорядки у Сейма и волнения в Руднинкай.

МИД в среду сообщил о попытке информационно-кибернетической атаки, о чем он информировал ответственные ведомства.

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