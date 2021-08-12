"Ведется расследование, вне всякого сомнения, мы дадим оценку тому урону, который нанесла эта кибернетическая атака. Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом "секретно", – сказал глава государства.
По словам Г. Науседы, утечка этой информации "может нанести большой урон, прежде всего, в отношении союзников".
"Но это потенциальный урон, который я сейчас еще не могу публично раскрыть", – сказал президент.
Несколько ранее советник главы государства Аста Скайсгирите заявила радио LRT, что располагает информацией о документах, утечка которых имела место из МИД.
"Слишком много совпадений, чтобы они были случайными", – сказала она, комментируя кибератаку на министерство, беспорядки у Сейма и волнения в Руднинкай.
МИД в среду сообщил о попытке информационно-кибернетической атаки, о чем он информировал ответственные ведомства.
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