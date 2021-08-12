Участвовавшие в митинге политики грозят созданием общественной комиссии

Участвовавшие в митинге 10 августа политики намерены инициировать комиссию, которая расследует, почему, по их словам, не были задержаны провокаторы, а взяты под стражу ни в чем неповинные люди.

"Такую комиссию инициирует депутат Пятрас Гражулис, вышлет письмо в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть эти вопросы, мы надеемся, что парламент составит комиссию", – сказал в четверг помощник Гражулиса Наглис Путейкис.

"Если парламент не создаст такую комиссию, а прокуратура будет выполнять указания политика, (Агне) Билотайте, искать какую-то мистическую организацию, которая координирует беспорядки в лагере мигрантов и у парламента – если прокуратура будет так действовать, придется созывать общественную комиссию", – сказал он.

Гражулис сказал, что подготовил вопросы правоохране.

"Семейный союз" сообщил, что задержаны его члены Аделина Сабаляускайте и Витолда Рачкова, несмотря на то, что, по данным организации, женщины только снимали происходящее на видео и даже пытались усмирить участников протеста, просили их не бросаться камнями.

Гражулис также сказал, что была задержана помощница депутата Вальдемараса Валькюнаса Нендре Черняускене. Он заверил, что ее толкнули и она, падая, схватила толкнувшего ее мужчину за одежду, за это ее и задержали.

Напомним, что 10 августа у здания парламента состоялся митинг против решений правительства в сфере управления ситуацией с коронавирусом. В акции участвовало около 5000 человек.

После окончания парламентского заседания участники протеста заблокировали выходы из здания и выезд из внутреннего двора сейма. Когда полицейские пытались освободить проезд, начались беспорядки. Во время беспорядков были задержаны 26 человек, пострадали 18 стражей порядка.

12 августа суд решает вопрос назначения мер пресечения задержанным.

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