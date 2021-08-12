Глава литовской таможни: в Литве растет поток контрабанды

Новый глава Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас сказал, что масштабы контрабанды в Литве растут с 2019 года, но после того как в последнее время возникло обострение в отношениях между Беларусью и Литвой, наблюдается рост потока контрабанды.

По словам Жвиронаса, и в прошлом и в позапрошлом году масштаб контрабанды вырос в три раза.

"Хотя в этом году за первые 6 месяцев показатель почти не изменился, в последние недели наблюдается некоторый рост", – сказал глава ТД.

По его словам, контрабандисты находят новые способы для перевозки нелегальных товаров, например, на прошлой неделе таможенники Литвы и Латвии остановили большой груз нелегальных сигарет, которые были забетонированы в бетонные блоки (их пытались вывезти в Швецию).

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