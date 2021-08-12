Советник президента - об акции протеста и беспорядках: это две принципиально разные вещи

Советник президента Аста Скайсгирите назвала неоправданными беспорядки у Сейма, которые случились на этой неделе, однако отделила их от прошедшего в тот же день митинга.

"Это две принципиально разные вещи. В акции протеста приняли участие, по разным оценкам, больше 4 тыс. человек, они протестовали мирно, высказали свои убеждения и после акции разошлись", - сказала в четверг радиостанции LRT radijas старший советник по вопросам внешней политики президента Литвы Аста Скайсгирите.

"То, что случилось после этого, вечером, (...) никак нельзя оправдать", - добавила она.

Она также отметила, что люди имеют право высказывать свое мнение политикам, но "когда мнение высказывается бросаемыми камнями - это неприемлемо".

Около 5 тысяч человек во вторник собрались у Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение планируемыми правительством ограничениями, которые будут распространяться на не имеющих иммунитета к коронавирусу и отказывающихся от тестирования жителей Литвы.

После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ.

В событиях вторника советник видит слишком много совпадений, чтобы считать их случайными. В тот день беспорядки имели место и в Руднинкай, где находится лагерь нелегальных мигрантов.

А. Скайсгирите заявила, что произошедшие во вторник беспорядки "нанесли большой ущерб нашему государству", так как их уже использует пропаганда недружественных государств.

Г. Науседа в четверг встретиться с главой Департамента госбезопасности Дарюсом Яунишкисом.

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