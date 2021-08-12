Представлен список животных, которых запрещают держать в Литве

В Литве широко распространяются инвазивные виды животных, поэтому Департамент охраны окружающей среды напоминает, что содержание, размножение, распространение, ввоз и торговля такими видами запрещена. Если вы заметили таких животных в природе, просьба информировать Ассоциацию по охране животных.

"В список инвазивных видов внесли 35 растений и животных. Эти виды наносят значительный вред нашей природе, поэтому их надо контролировать, не давать распространяться и уничтожать. Надо подчеркнуть, что содержание инвазивных видов, их выращивание, размножение, обмен, распространение, ввоз и торговля и любые другие действия запрещены, за нарушение грозит административная ответственность", – сказала специалист отдела охраны природных ресурсов Йолита Матулявичене.

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По словам департамента, распространение инвазивных видов подтверждает имеющаяся информация - недавно в реке Нерис в Вильнюсе была замечена Красноухая черепаха. Несколько лет назад представителей этого вида видели в озерах Друскининкай и Каунаса. Красноухая черепаха, как и расписная черепаха, представляет угрозу для обитающей в Литве европейской болотной черепахи которая находится под охраной.

"Люди должны знать, что для того, чтобы завести инвазивное животное, надо получить разрешение Агентства по охране природы. за незаконное содержание этих животных грозит штраф до 600 евро и конфискация животного", – подчеркнула Матулявичене.

Если такое животное держат в доме, хозяева должны сделать так, чтобы оно не оказалось на свободе. Поэтому выпускать на волю таких животных строго запрещается. По словам специалистов, если вы обнаружили в природе инвазивный вид, надо информировать Ассоциацию по охране животных или звонить по номеру 112.

Некоторые инвазивные виды хорошо знакомы рыбакам Это полосатый и американский сигнальный раки, бычок-кругляк и ротан. Инвазивные раки не только вытесняют местный вид, но и распространяют чуму, поражающую местный вид (сами они этой чумы не боятся). Поэтому ловить раков можно без каких-либо ограничений круглый год и любыми способами.

Ротан уничтожает другие виды рыб, съедая ее икру и мальков. Этот вид распространяется там, где нет хищных видов рыб. Ротан опасен и для гребенчатых тритонов. Эту рыбу можно ловить круглый год без каких-либо ограничений.

Охотники знают, что на уссурийских собак, енота-полоскуна, американских норок и ондатр можно охотиться круглый год, это инвазивные виды (как и серая крыса). Американские норки наносят большой вред утиным гнездам, а енотовидные собаки распространяют чесотку. Еноты прекрасно лазают по деревьям, они всеядны, поэтому представляют угрозу для птиц, многих зверей и даже земноводных.

В списке инвазивных видов есть и птица – канадская казарка. В Европе их развелось так много, что они стали вытеснять другие виды, например, серых гусей. Кроме того, этот вид скрещивается с другими и представляет опасность их популяциям. Казарок в Литве можно отстреливать с 15 августа по 15 декабря.

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