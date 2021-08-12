"Delfi Главное": что показали митинг и беспорядки у Сейма Литвы, и каким был год белорусской революции?

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В новом выпуске "Delfi. Главное" показываем и рассказываем о том, что происходило на митинге и после него у стен парламента Литвы. Вторая тема - исполнился год со дня выборов и начала протестов в Беларуси. Каким он был для белорусов?

Около 5 тысяч человек во вторник собрались у Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение планируемым правительством ограничениями. После заседания Сейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ. Пострадали журналисты, которые работали на месте событий. О митинге, протестующих и беспорядках говорим с нашим коллегой Евгением Титовым и депутатами Сейма Томасом Томилинасом и Витаутасом Бакасом. Год назад в Беларуси прошли президентские выборы, победу на которых приписал себе Александр Лукашенко. Затем последовали массовые протесты и жесткие репрессии. О том, что изменилось за этот революционный для белорусов год, в интервью с представителем Светланы Тихановской по правовым вопросам Сергеем Зикрацким. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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