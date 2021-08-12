Министр транспорта: белорусские удобрения с декабря перестанут идти через Литву

Продукция белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" не будет перевозиться через Литву с декабря, заявил министр транспорта Марюс Скуодис.

Он отметил, что влияние на это оказали санкции США в отношении Беларуси, которые охватывают и одного из крупнейших производителей калийных удобрений "Беларуськалий".

Министр отметил, что приблизительно треть грузов, которые следуют по литовским железным дорогам и через Клайпедский порт, это именно удобрения, которые попали под санкции.

"С одной стороны можно сказать, что санкции применяются к субъектам США, но из практики знаем, что банки не примут расчетов за оказанные услуги в Литве в евро, не только в долларах. Предприятия, если есть субъект под санкциями, отказываются с ним иметь какие-либо бизнес-отношения, чтобы избежать риска, и могу с уверенностью утверждать, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут идти через Литву", - отметил министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он также добавил, что грузопотоки снизятся с декабря, так как предприятия хотят сразу подготовиться и избежать любых рисков и неудобств в будущем.

"Простой пример - финансовый канал, если железные дороги перевозят удобрения, но делать расчеты за эти услуги банки не позволяют, уже из-за этого будет перевозок. Бизнес в таком вопросе не будет рисковать", - считает М. Скуодис.

Он полагает, что около 10% удобрений, перевозимых через Литву, попадает в ЕС, а остальная часть идет в Китай, Индию, Бразилию и другие страны. С введением санкций, по мнению министра, стоимость калийных удобрений вырастет до 80 евро за тонну.

И всё же он подчеркивает, что на ситуацию нужно смотреть комплексно и нельзя считать только потери.

"У нас критическая ситуация на границе, которая находится под контролем, но создает много сложностей и для пограничников, и для всех. Торговать с этим режимом, который обманом отправляет людей в ЕС через литовскую границу... Но если от этого отстраниться, то воздействие будет, мы его проецировали", - добавил М. Скуодис.

Министр пояснил, что должны увеличиваться грузоперевозки в самой Литве, автоперевозки переводя на рельсы, кроме того, будет увеличиваться поток грузов на Запад.

США объявили о новых санкциях против Беларуси в понедельник. В санкционный список попали 23 физлица и 21 юрлицо, среди которых и "Беларуськалий".

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