Коронавирус в Литве: 599 новых случаев, скончались 2 человека

За минувшие сутки в Литве было выявлено 599 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

Департамент статистики сообщил, что умерли два человека: из возрастных групп 80–89 и 90–99 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 218 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4%.

За минувшие сутки было сделано 6731 молекулярный (ПЦР) и 8436 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 288 тыс. 173 человека, из них всё еще больны 5310.

От коронавируса в Литве скончались 4438 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9076 смертей.

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