В числе задержанных во время беспорядков - активистки "Семейного союза" и помощник депутата

Во вторник во время беспорядков у парламента в Литве задержали 26 человек. В их числе трое участников Марша в защиту семей и других протестов.

По последним данным, пока никого из задержанных не освободили из-под стражи. По закону, их могут держать в КПЗ 48 часов (до завтрашнего вечера).

Прокуратура уже сообщила, что арестовать попросят самых ярых нарушителей. Это сделают в четверг утром.

Среди задержанных - три известные женщины: помощник депутата Вальдемараса Валькюнаса Нендре Черняускене. На прошлых выборах она стояла во главе списка кандидатов Литовской народной партии (партия получила на выборах 0,25% голосов). Члены партии отличались гомофобской риторикой, одного из кандидатов - Пранцишкуса Валицкаса - судят за разжигание розни. В программе партии декларировали в случае победы на выборах добиваться выхода Литвы из ЕС.

До 2017 г., Аурелиюс Верига назначил Черняускене вице-министром здравоохранения, она отвечала за превенцию коррупции. Однако через год она была уволена за недостаточно хорошие показатели работы.

Черняускене не было в числе организаторов акции протеста 10 августа, но она призывала людей приходить к парламенту.

Задержаны и две активистки "Семейного союза" - Витольда Рачкова и Адалина Сабаляускайте. Они "прославились" тем, что во время карантина делали репортажи из ковидных больниц. Они активно участвовали в разных акциях протеста против карантинных ограничений, ЛГБТ, их также, как подозревают, видели в Девенишкес во время протеста местных жителей против поселения нелегальных мигрантов.

Полиция расследует беспорядки 10 августа. Во время беспорядков пострадали 18 сотрудников полиции и СОБ.

Прокуратура сказала Delfi, что пока не может сказать, кому будут предъявлены обвинения, пока собирают материалы. Не исключено, что круг подозреваемых будет расширен. Согласно УК ЛР за организацию беспорядков грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что половина задержанных за участие в беспорядках - безработные, треть - с судимостью.

"10 с судимостью, статьи разные: мошенничество, насилие в семье, нарушение общественного порядка, вождение в нетрезвом виде. Часть нарушений зафиксированы не в Литве", – сказал LRT Пожела.

"Еще интересный момент, что 9 из 26 - женщины, 13 из 26 - клиенты Службы занятости", – прибавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!