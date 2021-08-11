Первым этот слух во время прямой трансляции объявил Антанас Кандротас.
"После того как полицейские попали слезоточивым газом ей в рот, женщине делают искусственное дыхание", – сказа он.
Этот слух стали распространять дальше, люди в фейсбуке писали о клинической смерти, а кое-кто и о том, что женщина умерла.
Delfi связался с представителем Департамента полиции Ренатой Янавичюте, которая заверила, что у полиции нет никаких данных о смерти во время беспорядков.
Представитель больницы Даля Смагураускайте указала, что к ним с места событий доставили 17 человек.
"Все они обращались после получения незначительных травм, никто не был госпитализирован. Более подробную информацию без письменного согласия пациентов мы не можем предоставить", – сообщила она.
Как уже сообщалось, во время беспорядков пострадали 18 стражей порядка (12 полицейских и 6 сотрудников СОБ).
Глава СОБ Ричардас Поцюс сказал, что у одного их сотрудника диагностирована легкая травма кисти, у другого треснула кость ноги, третьего контузило во время взрыва, четвертый во время взрыва получил травмы ног. Еще двое в среду утром обратились к врачам в связи с отравлением слезоточивым газом.
Полицейские серьезных травм не получили.
Напомним, что во время беспорядков были задержаны 26 человек, но количество задержанных может увеличиться.
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