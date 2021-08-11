Слухи о смерти участника протеста не подтвердились: никто серьезно не пострадал

После беспорядков, зафиксированных во вторник, распустили слух о том, что от слезоточивого газа у одно из участниц протеста наступила клиническая смерть. Некоторые даже сообщали, что женщина скончалась, однако на самом деле ничего подобного не было. Представитель Республиканской вильнюсской университетской больницы сказала, что всех пострадавших после оказания первой помощи отпустили домой.

Первым этот слух во время прямой трансляции объявил Антанас Кандротас.

"После того как полицейские попали слезоточивым газом ей в рот, женщине делают искусственное дыхание", – сказа он.

Этот слух стали распространять дальше, люди в фейсбуке писали о клинической смерти, а кое-кто и о том, что женщина умерла.

Delfi связался с представителем Департамента полиции Ренатой Янавичюте, которая заверила, что у полиции нет никаких данных о смерти во время беспорядков.

Представитель больницы Даля Смагураускайте указала, что к ним с места событий доставили 17 человек.

"Все они обращались после получения незначительных травм, никто не был госпитализирован. Более подробную информацию без письменного согласия пациентов мы не можем предоставить", – сообщила она.

Как уже сообщалось, во время беспорядков пострадали 18 стражей порядка (12 полицейских и 6 сотрудников СОБ).

Глава СОБ Ричардас Поцюс сказал, что у одного их сотрудника диагностирована легкая травма кисти, у другого треснула кость ноги, третьего контузило во время взрыва, четвертый во время взрыва получил травмы ног. Еще двое в среду утром обратились к врачам в связи с отравлением слезоточивым газом.

Полицейские серьезных травм не получили.

Напомним, что во время беспорядков были задержаны 26 человек, но количество задержанных может увеличиться.

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