В Клайпеду прибывает новый груз СПГ из США

BNS ru.DELFI.lt

В выходные на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибывает новый крупный груз газа из США - 14-й такой груз в этом газовом году.

Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta прокомментировал BNS, что прибытие газовоза Gaslog Westminster ожидается 14-15 августа. "Газовоз везет около 138 тыс. кубометров СПГ с завода сжиженного газа Sabine Pass в США. Данный корабль первый раз заходит в Клайпедский порт", - сообщает оператор. Терминалом Sabine Pass управляет американская компания Cheniere Energy. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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