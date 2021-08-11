В МИД РФ прокомментировали акцию протеста у Сейма Литвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы касательно действий правоохранителей во время акций протеста в России и в нашей стране, указав на отсутствие "либерального флера" на Западе при подавлении протестов в своих странах, передает ТАСС.

Дипломат напомнила о высказывании главы Литвы, который 23 января 2021 года написал в Twitter: "Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина". "10 августа 2021 года. Полиция Литвы применила против протестующих у литовского парламента слезоточивый газ. Есть пострадавшие. "Демократия - не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие", - говорится в обращении президента Литвы Науседы", - привела Захарова слова президента Литвы в своем Telegram-канале.

"Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?", - добавила Захарова, сопроводив пост хэштегом "это другое".

Во вторник на акцию протеста у парламента Литвы собралось около 5000 человек. Они высказали свое недовольство в связи с политикой правительства и возможными ограничениями для людей без "паспорта возможностей".

После окончания заседаний в парламенте часть участников митинга блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента.

Когда полицейские оттесняли их от выхода, начались беспорядки, в стражей порядка стали бросать бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста пришлось применить слезоточивый газ.

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