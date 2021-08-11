Глава МИД Литвы: вчера мне рекомендовали не выходить из парламента

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что вчерашние организаторы беспорядков у парламента зарабатывают политический капитал на разжигании розни. Во время беспорядков, по его словам, полиция рекомендовала не покидать здание парламента.

"Незаконные действия, такие, какие мы наблюдали вчера, когда блокировали выходы из парламента или протестовали без разрешения и не соблюдали расстояние до госучреждений, не могут рассматриваться как справедливые. В государстве все, включая участников протеста, должны соблюдать закон", – сказал в среду журналистам Ландсбергис.

По его словам, организаторы беспорядков на разжигании розни набирают политические дивиденды.

"Есть люди, набирающие себе политический капитал за счет расшатывания основ государства", – сказал Ландсбергис.

Однако он обратил внимание на то, что есть представители оппозиции, которые не участвуют в протестах.

"И такие есть", – признал министр. Он не стал оценивать тактические действия полиции, но признал, что во вторник он много времени провел в парламенте.

"Нам категорически рекомендовали не выходить из здания", – сказал политик.

Он отметил, что надо готовиться к подобным беспорядкам и в будущем.

"Очень важно соблюдать правила. У всех в Литве есть право на протесты, возмущения, упреки в адрес правительства, власти и др. Это основополагающий принцип - соблюдение правил, вчера они были нарушены. Это было связано и с правом на безопасную работу депутатов", – сказал Ландсбергис.

Он не стал оценивать действия некоторых политиков, поддерживающих такие протесты.

"Некоторые политик называют политиком и господина Палецкиса, ведь он ведом политическими целями, только они, возможно, не сочетаются со стремлениями Литвы к свободе, к сохранению независимости", – сказал ландсбергис.

Он считает, что протесты должны проходить в безопасной обстановке.

"Жесткая поляризация фиксируется во всем мире, включая Литву. Этому способствуют и технологические средства. Людям с радикальными взглядами легче собраться в группу единомышленников, мобилизоваться, организовать протесты", – сказал министр.

Напомним, что акция протеста, заявленная как мирная, во вторник переросла в несанкционированные беспорядки. Полиция задержала 26 подозреваемых, пострадали 15 стражей порядка.

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