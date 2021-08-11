Недовольные давлением работники завалили жалобами профсоюзы

Недовольные давлением со стороны работодателей работники завалили жалобами профсоюзы.

Одна участница митинга, приехавшая в Вильнюс из Каунаса с двумя малолетними детьми, уверяла, что была уволена (ушла сама, поскольку работодатель требовал привиться или тестироваться за свой счет). Женщина не против вакцинации в общем - детей она прививает, но прививок от коронавируса боится.

Похожие истории рассказывали другие участники вчерашнего митинга.

В целом участники митинга высказывали опасения в связи с негативным влиянием вакцины на здоровье, жаловались на проблемы на работе и высказывали недоверие СМИ и правящим.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что уже примерно месяц к ним с подобными жалобами обращаются работники.

"Уже около месяца мы по телефону консультируем по таким вопросам. Правительство еще не успело заявить о введении обязательной вакцинации, как на рабочих местах началось давление", – сказала она.

Работодатели оказывают на работников давление разными способами. "Одни угрожают увольнение, другие заявили, что работники сами должны будут покупать средства защиты", – рассказала Ругинене.

Профсоюзы считают, что принудительной вакцинации не должно быть.

"Сегодня мы получили от правительства постановление для согласования, в нем хотят узаконить обязательную вакцинацию. (…) Они там пишут, что работодатель сможет и отстранить от работы, если ты не привился", – заметила Ругинене.

По ее словам, список профессий будет представлен в отдельном постановлении правительства. "В законе же речь идет обо всех. Если правительство захочет сузить спектр, так сделает это в отдельном постановлении, пока этого нет", – продолжила лидер профсоюзов, заметив, что они не против вакцинации.

"Но мы не видим повода для спешки. Достаточно много людей прививается. Правительство еще в январе говорило о сокращении темпов вакцинации летом. Ведь сейчас много людей в отпуске", – сказала она, напомнив, что сейчас темпы вакцинации увеличиваются.

Ругинене считает, что сейчас работодатели должны заботиться о бесплатной вакцинации работников, поскольку по закону за безопасность на рабочем месте отвечает работодатель.

Она напомнила, что в данных условиях работники могут защищаться.

"Сегодня есть такая возможность, если правительство не решит ввести обязательную вакцинацию. Сейчас законы еще не изменены, поэтому работодатель не может требовать обязательной вакцинации. Если на него оказывают давление, он должен потребовать письменное обязательство привиться и ответить на него письменно - не согласен. Если будут какие-то санкции, их можно обжаловать", – сказала Ругинене.

На практике, по ее словам, все заканчивается на этапе, когда работодатель просит письменно представить требование привиться.

"Работодатели понимают, что у них нет такого права. Ведется психологическая борьба, кто сломается", – заметила Ругинене.

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