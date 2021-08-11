Однако правительство отказывается от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами.

Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления, однако медицинские услуги будут оказываться по требованиям, установленным министром здравоохранения.

Ограничения вступят в силу с 13 сентября - людям без паспорта возможностей и отрицательного теста будут ограничены большинство контактных услуг. Для непривитых закроются крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений, мероприятия.

Статьи по теме:
Срок действия "паспорта возможностей" продлен до двух месяцев  (8)
У здания парламента Литвы – протест против ограничений: требуют упразднить "паспорт возможностей"  (118)

Ограничения не будут распространяться на тех, кто привился или переболел, если это подтверждается тестами, тем, у кого отрицательный тест на коронавирус, выполненный за 48 часов, детям до 16 лет.

Лица, которые не соответствуют критериям, c 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, а площадь не менее 1500 кв. м.

Короче стал перечень доступных без паспорта возможностей услуг: остается только заказ мелких услуг по ремонту, когда контакт длится не больше 15 минут, ветеринарные услуги, посещение музеев и выставок, в библиотеке можно будет брать и сдавать книги.

В списке не будет услуг салонов красоты, однако остается возможность участия в мероприятиях, праздниках и т.п. на открытом воздухе, в которых участвует менее 500 человек.

Для имеющих иммунитет маски станут рекомендуемыми, а для непривитых останутся обязательными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!