Литва ведет переговоры с Курдистаном по вопросу возврата мигрантов

Литва ведет переговоры с иракским Курдистаном о более тесном сотрудничестве в деле возврата незаконно пересекших границу Беларуси и Литвы мигрантов, сообщил во вторник МИД Литвы.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обсудил этот вопрос с ответственным за иностранные дела министром правительства региона Курдистан Сафином Дизайе.

"Министры во время беседы договорились о более тесном сотрудничестве в области миграции, а особое внимание будет уделяться возврату в Ирак нелегально попавших в Литву граждан Ирака", – указано в сообщении.

Литва в последнее время сталкивается с возросшей нелегальной миграцией через Беларусь. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация, а также принято решение разворачивать их.

Большинство незаконно прибывших в Литву мигрантов – курды.

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