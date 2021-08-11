Глава МВД Литвы: cобытия у Сейма и в лагере беженцев координировались

Беспорядки у Cейма в Вильнюсе и в лагере мигрантов на полигоне в Рудининкай в Шальчининкском районе - организованная и скоординированная акция, утверждает министр внутренних дел Агне Билотайте.

"В настоящее время мы видим две хорошо организованные акции - одна у Cейма, другие события, которые произошли в Рудининкай, это показывает, что все было организовано и скоординировано", - заявила она журналистам в среду ночью.

А. Билотайте назвала оба события антигосударственной деятельностью.

"Ситуация такая, что это гибридная атака, то, что мы видим. Эти процессы, что происходит в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы у границы и охраняемых объектов, когда происходят такие вызовы, такие несанкционированные инициативы, это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность, когда мы должны отозвать силы наших правоохранительных ведомств от других объектов, это можно трактовать однозначно - как хорошо организованный процесс", - отметила министр.

Около 5 тысяч человек во вторник собрались у Cейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение планируемым правительством ограничениями, которые будут распространяться на не имеющих иммунитета от коронавируса и отказывающихся от тестирования жителей Литвы.

После заседания Cейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ.

В то же время на полигоне в Рудининкай в лагере нелегальных мигрантов начались беспорядки из-за условий проживания. Из лагеря самовольно ушли 20 человек.

Министр не назвала организаторов этих, по ее мнению, скоординированных акций.

Она отметила, что государство должно обеспечить слаженную работу Cейма.

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