Премьер Литвы – о символах на акции протеста: это недопустимая девальвация понятий, связанных с ужасной трагедией

Премьер Литвы Ингрида Шимоните извинилась перед всеми, кого оскорбили символы, использованные во время акции протеста во вторник.

"Приношу извинения всем, кого оскорбили еврейские символы, которые во вторник на акции протеста использовали некоторые его участники, и сравнение нынешней ситуации с гетто нацистского периода. Это недопустимая девальвация понятий, связанных с ужасной трагедией человечества. Холокост связан с множеством смертей и одной из величайших трагедий в истории Европы.

Нынешние реальные и мнимые жизненные неудобства ни в какое сравнение не идут со ссылками, геноцидом, Холокостом и другими страшными вещами, которые перенесли люди, и их близкие до сих пор живут с ранами на сердце и на душе. Карантинные ограничения правительства разных стран устанавливают именно для того, чтобы защитить жизни людей и систему здравоохранения, которая нужна для оказания помощи людям. Могу лишь сожалеть о том, что в год 80-летия со дня Холокоста и советских репрессий, появляются подобные сравнения, оскорбляющие память людей, стоявших у расстрельных ям или замерзших у моря Лаптевых", – сказала премьер.

Напомним, что во вторник некоторые участники митинга против ограничений для тех, у кого нет "паспорта возможности" сравнивали эти ограничения с геноцидом и гетто, ходили с желтыми звездами Давида и в арестантских робах.

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