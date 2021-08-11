За минувшие сутки задержано 3 нелегальных мигранта, возвращено – почти 70

За минувшие сутки на границе с Беларусью задержаны три нелегальных мигранта, литовские пограничники вернули в Беларусь почти 70 человек, показали данные Департамента статистики и Службы охраны госграницы (СОГГ).

Представитель СОГГ Рокас Пукинскас сообщил, что возвращение проходит в Швенчёнском, Вильнюсском, Варенском, Шальчининкском районах и Друскининкайском самоуправлении.

Инцидентов в приграничном районе не зафиксировано, патрулирование проходит в усиленном режиме с привлечением военных.

Согласно статистическим данным, три мигранта задержаны после четырех суток, когда ни один мигрант не был задержан и не попал в страну.

Представитель СОГГ заявил, что мигрантов пограничникам передала полиция, они были задержаны на территории страны, при себе не было документов. Р. Пукинскас добавил, что пограничники будут выяснять, откуда они прибыли и как оказались в Литве.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.

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