Во время беспорядков у парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых трое стражей порядка в больнице

Во вторник вечером во время беспорядков у здания парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых, пострадали 15 стражей порядка.

"Полиция применила необходимые меры и разогнала толпу, задержаны 26 человек, которых доставили в ГКП", – сказал LRT в среду глава ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас.

Их задержали по подозрению в участии в беспорядках. По данным полиции, эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении травм полиции.

"Все они применяли незаконные меры, нанесли ущерб полицейскому транспорту, нанесли физическую боль полицейским, забросали камнями автомобиль скорой помощи", – сказал глава комиссариата.

"Я должен сказать, что пострадали 15 полицейских, сотрудников СОБ", – прибавил он.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сказал Delfi, что трое стражей порядка госпитализированы: один получил контузию в результате взрыва, у второго переломаны ноги взрывпакетом, у третьего переломы ног, полученные в результате нанесения травм камнями.

Сообщается, что и в среду утром у здания правительства дежурит полиция.

В среду правительство будет решать вопрос принятия ограничений для людей без "паспорта возможностей". О том, что сегодня участники акции намерены собраться у здания правительства, вчера заявляли на митинге, когда заблокировали ворота парламента.

Окончательно бунтовщиков разогнали лишь к двум часа ночи. Их разогнали с помощью слезоточивого газа.

Во вторник на акцию протеста у парламента Литвы собралось около 5000 человек. Они высказали свое недовольство в связи с политикой правительства и возможными ограничениями для людей без "паспорта возможностей".

После окончания заседаний в парламенте часть участников митинга блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента.

Когда полицейские оттесняли их от выхода, начались беспорядки, в стражей порядка стали бросать бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста пришлось применить слезоточивый газ.

Гагас заметил, что участниками акции протеста была использована и пиротехника.

"Я должен заверить, что полиция не использовала ни шумовые, ни какие-то другие гранаты. Пиротехнику использовали участники акции протеста", – сказал он.

По его данным, раздались два взрыва, потом полиция нашла на месте происшествия несколько невзорвавшихся петард.

В поддержании общественного порядка участвовали около 70 полицейских.

В 21.30 ч. в больницу была доставлена сотрудница полиции, после оказания помощи ей назначили амбулаторное лечение.

В отношении 34-летнего мужчины был составлен протокол за нарушение общественного порядка – он конфликтовал с участниками митинга, возможно, был пьян.

23-летнего молодого человека задержали за хранение наркотиков.

Хронология событий:

1. Акция протеста началась в 9 ч. утра с барабанного боя, бутафорского дыма и плакатов. Организатор акции протеста Аустра Астраускайте просила разрешение на участие в митинге 1000 человек, но накануне мероприятия количество участников разрешили увеличить до 5000.

У сцены стояла импровизированная виселица, забор из колючей проволоки со звездами Давида.

Со сцены с речами выступали депутаты Миндаугас Пуйдокас, Дайнюс Кепянис, лидер Партии труда Викто Успасских, Айдас Гедвилас, Валюс Ажуолас, Пятрас Гражулис.

Хотя разрешение было выдано до 17 ч., Астраускайте в 15.30 ч. объявила о завершении митинга, поблагодарила за участие и сказала, что с этого момента она уже не отвечает за происходящее. После этого на сцену поднялся мужчина, который до этого предлагал взявшись за руки, встать вокруг парламента живой цепью (его предложение Астраускайте отклонила, напомнив, что за приближение к парламенту грозит большой штраф).

2. Около 16 ч. оставшиеся у парламента люди решили все же опоясать парламент живой цепью и сообщить депутатам, что митинг продолжается. У входа в парламент уже стояла полиция и не пропустила их внутрь. На въезде во двор парламента, на ул. А.Тумено, собралось несколько тысяч человек, которые намеревались дождаться представителей правящего большинства.

После 17 ч., когда закончилось время разрешения на акцию, к собравшимся обратились стражи порядка и сказали, что для продолжения акции надо получить разрешение муниципалитета. Полицейский также напомнил, что по закону, участники акции не могут приближаться к зданию парламента ближе чем на 75 м. Тогда люди заявили, что никуда не уйдут.

3. Были заблокированные внутренние ворота второго здания сейма. Депутаты поняли, что уехать не получится. Участники акции дежурили у всех выходов.

Консерватор Лауринас Кащюнас пытался говорить с собравшимися, потом уехать, но когда он вышел, его окружила толпа, люди бранились и не дали ему уехать. В консерватора Сергеюса Йовайшу бросили древком флага, к счастью, не попали.

Напряжение росло. Участники акции напали на журналиста и оператора ЛРТ, полиция применила слезоточивый газ. Участники протеста напали на полицейских, нескольких ударили палками.

Действия участников акции протеста в фейсбуке осудил президент Гитанас Науседа.

4. Около 21 ч. к парламенту приехал спецотряд полиции в касках и со щитами. Полицейские оттеснили толпу и прошли в парламент. Во время этих действий пострадал один полицейский (получил травму глаза), вызвали скорую. Затем около парламента появились три автомобиля скорой помощи. Сообщалось, что помощь врачей потребовалась нескольким участницам протеста.

Люди не отступали и требовали пропустить их в здание парламента. В это время участников акции стало меньше, люди понемногу стали расходится.

В 21.40 ч. оставшиеся участники акции взялись за руки и не пропускали сотрудников полиции и Службы общественной безопасности. Люди становились на колени перед полицейскими автомобилями, выходили вперед с детьми, поэтому полицейские не раз просили убрать детей.

Напряжение накалялось и в 22 ч. к парламенту привезли водометы. Снова пришлось применить слезоточивый газ. На что участники протеста ответили градом камней и бутылок.

Около полуночи снова повторилась та же ситуация - газ и камни в ответ.

К зданию парламента приехало полицейское подкрепление и сотрудники СОБ на БТРах.

Участники акции выбили камнями стекла в автобусе, который выезжал со двора парламента. Кто находился в автобусе, неясно.

Около часа ночи министр ВД Агне Билотайте сообщила о 5-6 задержанных. В среду утром сообщили о 26 подозреваемых, которых задержала полиция.

Столкновение закончилось мощным взрывом. Полиция заверила журналистов, что стражи порядка никакие снаряды не использовали.

Окончательно разогнать участников акции с помощью слезоточивого газа удалось только в 2 часа ночи.

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