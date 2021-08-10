Полиция начала досудебное расследование по факту организации беспорядков возле Сейма Литвы

Во вторник полиция начала досудебное расследование по факту организации беспорядков возле здания Сейма в Вильнюсе, сообщил глава полиции Ренатас Пожела.

Также проводится полицейская операция, чтобы оттеснить протестующих от здания парламента и позволить членам Сейма уехать.

"По факту организации беспорядков начато досудебное расследование", - заявила Р. Пожела журналистам в Сейме во вторник вечером.

На помощь полиции прибыли силы Службы общественной безопасности.

Генеральный комиссар подтвердил применение физической силы и специальных мер против протестующих. По данным BNS, во время митингов несколько раз применялся слезоточивый газ.

По словам Р. Пожелы, в ходе полицейской операции один сотрудник пострадал.

"Минимальная цель (полицейской операции - BNS) - обеспечить расстояние 75 метров от Сейма, после чего дальнейшие этапы полицейской операции будут развиваться в соответствии с тем, как будет развиваться ситуация", - сказал глава полиции.

"Основная цель - обеспечить выполнение требований Закона о собраниях, даже если само мероприятие проводится с нарушением Закона о собраниях. Эти вещи задокументированы и, конечно же, ответственность лежит на организаторах мероприятия", - подчеркнул он.

Р. Пожела сказал, что должностные лица наблюдали за записью протеста в парламенте в течение дня и зафиксировали ее.

"Сотрудники весь день работали на мероприятии, которое, согласно выданному разрешению, должно было закончиться в 17.00, но некоторые люди не разошлись, а перебрались в определенные места у здания Сейма и предприняли активные действия по блокированию как транспорта, так и людей, так что, из-за эскалации ситуации, было принято решение начать полицейскую операцию", - пояснил генеральный комиссар полиции.

Он сказал, что полиции потребовалось время, чтобы принять меры, поскольку сотрудники были мобилизованы в других местах.

"На это потребовалось время, потому что нам пришлось мобилизовать полицейских, собрать их в одном месте, потому что, как вы знаете, сейчас нам нужны силы полиции во многих местах, мы выполняем много разных функций", - пояснил Р. Пожела.

"Я бы не хотел прямо признавать, что мы опоздали, я еще раз говорю, это мероприятие, вероятно, разделено на две части. Во время первой части мероприятия было проведено легальное мероприятие на основании разрешения, мы оценили угрозы и работали на мероприятии с таким количеством должностных лиц, которое сочли необходимым. В начале следующего этапа мероприятия мы снова оценили ситуацию, увидели, что должностных лиц в том количестве, в котором они работали, не хватает, поэтому были подняты наши сотрудники по борьбе с массовыми беспорядками, внедрена некоторая тактика действий, даны инструкции и важно, что на операцию прибыло достаточное количество должностных лиц", - сказал он.

По словам генерального комиссара, полиция приступит к выявлению потенциальных преступников в среду.

"Мы с утра фиксировали, кое-что задокументировали, возможно, завтра утром начнется следующая фаза, то есть выявление возможных нарушений, и я не сомневаюсь, что мы, вероятно, получим заявления, потому что мы знаем, что делалось в отношении и членов Сейма, и журналистов, и других людей, поэтому я думаю, что нам действительно придется поработать над сегодняшними событиями", - заявил Р. Пожела.

По его словам, нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

Несколько тысяч человек собрались у здания Сейма во вторник, чтобы выразить несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и тех, кто не тестируется.

После заседания Сейма часть митингующих перекрыла выходы из здания парламента и выезд со двора.

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