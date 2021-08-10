Президент Литвы призывает позволить членам Сейма покинуть здание: свобода протеста - это не свобода насилия

Президент Гитанас Науседа в Facebook оценил продолжающуюся акцию протеста возле здания Сейма.

"Демократия - это не анархия", - начал запись в социальной сети во вторник вечером президент Г. Науседа. "Да, граждане могут протестовать и выражать свое мнение;

Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, а аргументировать и объяснять свои решения, даже если на это уходит много времени, энергии, а иногда даже может показаться безнадежным. Но демократия - это не анархия. Свобода слова - это не свобода оскорблять, а свобода протеста - это не свобода насилия", - сказал Г. Науседа.

Глава государства осудил решение митингующих заблокировать Сейм и не выпускать из него политиков.

"Литва сталкивается с большими проблемами, и наш гнев, наше разделение - это то, что ослабляет государство в очень ответственное время. Я не оправдываю блокировку Сейма. Я призываю цивилизованно - без оскорблений и нападок - позволить представителям народа покинуть здание парламента", - призвал он.

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