Министр экономики: мы не отказываемся от планов иметь представительство на Тайване

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва не отказывается от планов иметь торговое представительство на Тайване.

Она заявила об этом после того, как Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал для консультаций своего посла в Вильнюсе и призвал Литву отозвать посла в Пекине.

"Мы стремимся к равноценным отношениям со всеми государствами. Наша экономическая политика и впредь должна стремиться к максимальному разнообразию и диверсификации рынков, которые создадут больше возможностей для литовского бизнеса. Мы будем одним из 67 государств мира со своим торговым представительством на Тайване и не отказываемся от этих планов", - написала в фейсбуке А. Армонайте.

МИД Литвы выражает сожаление в связи решением Китая отозвать посла из Вильнюса и еще раз подчеркивает, что настроен развивать связи с Тайванем, как и многие другие государства Европейского союза и мира.

О создании этого представительства отдельно от Китая Тайвань сообщил несколько недель назад, оно должно заработать еще нынешним летом. Литва тоже должна открыть торговое представительство на Тайване.

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