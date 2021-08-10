Каунасская полиция разыскивает торговцев суррогатным алкоголем, скончались три человека

Каунасская окружная прокуратура проводит расследование в связи с лишением жизни по неосторожности (1 ч. 132 ст. УК ЛР).

Расследование было начато Каунасской полицией после поступления информации о том, что в Каунасе, в Алексотасе, возможно распространяли опасный суррогаты алкоголя.

Полиция интенсивно разыскивает производителей и распространителей суррогатов.

По предварительным данным, уже обнаружены и изъяты 5-литровые пластиковые емкости с жидкостью неясного происхождения.

По данным расследования, с 6 августа в Каунасских больница от отравления, как предполагают, суррогатным алкоголем скончались три человека. В ходе расследования была получена информация о том, что на самом деле отравилось больше людей.

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