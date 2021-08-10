Расследование было начато Каунасской полицией после поступления информации о том, что в Каунасе, в Алексотасе, возможно распространяли опасный суррогаты алкоголя.
Полиция интенсивно разыскивает производителей и распространителей суррогатов.
По предварительным данным, уже обнаружены и изъяты 5-литровые пластиковые емкости с жидкостью неясного происхождения.
По данным расследования, с 6 августа в Каунасских больница от отравления, как предполагают, суррогатным алкоголем скончались три человека. В ходе расследования была получена информация о том, что на самом деле отравилось больше людей.
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