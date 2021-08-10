Президент Литвы надеется, что Китай изменит свое решение об отзыве посла

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Литва, как суверенное государство, сама решает, с какими странами ей развивать отношения, вместе с тем глава государства надеется, что Китай изменит свое решение об отзыве посла в Вильнюсе.

Президент утверждает, что Литва придерживается политики "единого Китая" с 1991 года, когда были установлены дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой.

"Отношения между Китаем и Литвой должны основываться на принципе взаимного уважения. В противном случае диалог превращается в односторонние ультиматумы, что неприемлемо в международных отношениях. Вместе с тем, как суверенное государство, Литва сама решает, с какими государствами или территориями развивать экономические и культурные связи, не нарушая своих международных обязательств", – говорится в присланном BNS комментарии Г. Науседы.

"Мы надеемся, что Китай передумает и изменит свое решение. Мы видим перспективу развивать с Китаем политические, экономические и культурные отношения, однако это не должно быть "движением в одном направлении", – добавляет президент.

Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе, также предложил отозвать для консультаций и посла Литвы в Пекине.

МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.

О создании этого представительства отдельно от Китая Тайвань сообщил несколько недель назад, оно должно заработать еще нынешним летом. Литва тоже должна открыть торговое представительство в Тайване.

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