WizzAir расширяет базу самолетов в Вильнюсе, планирует рейсы в Рейкьявик и Ереван

Венгерский лоукостер WizzAir планирует расширять парк самолетов в Вильнюсском аэропорту, а также начать осуществлять рейсы из Вильнюса в столицу Исландии Рейкьявик и столицу Армении Ереван.

Эти планы представил президент WizzAir Роберт Кери. Он отметил, что в Вильнюсе будет находиться еще один самолет компании, а новые рейсы откроются с декабря.

"С радостью сообщаем о новом самолете в Вильнюсе (...) Полеты (в Рейкьявик и Ереван – BNS) начнем в декабре", - сказал Р. Кери.

По его словам, помимо новых направлений, самолеты компании будут чаще летать из Вильнюса в лондонский аэропорт Лутон (число рейсов увеличится с семи до десяти), в германский Дортмунд (с двух до трех рейсов), в аэропорт Сандефьорд Осло (Норвегия) (с трех до четырех).

Генеральный директор компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Марюс Гельжинис говорят, что компания постоянно общается с другими авиалиниями. По его словам, пока аэропорты ориентированы на рост, а авиация стремительно возвращается на уровень 2019 года.

"Это событие сегодня тоже показывает, что появляются новые направления. Сокращения мы пока точно не видим, пока видим только рост. Так что (...) каждый раз будут появляться сообщения как от нас, так и от авиаперевозчиков (...) Если не случится что-то осенью и в Европе не появятся снова какие-то ограничения", - сказал на пресс-конференции М. Гельжинис.

В сообщении WizzAir говорится, что дополнительный самолет будет перевозить в год более 340 тыс. пассажиров и создаст более 30 новых рабочих мест.

Включая новые направления, авиакомпания Wizz Air предлагает из Вильнюса 24 маршрута в 16 государств.

Одна из крупнейших компаний-лоукостеров в Европе в мае объявила, что в 2022 году расширит предложение в Вильнюсе до 28 направлений и до 60 рейсов в неделю.

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