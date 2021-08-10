Глава МИД: для диалога с Беларусью у Литвы есть предварительные условия

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у Литвы есть предварительные условия для возобновления общения с Беларусью.

"У нас есть предварительные условия. Даже не для диалога, а просто одно предварительное условие - прекратить потоки мигрантов. Также он должен уйти и организовать новые выборы, но об этом мы позже можем поговорить", - во вторник заявил Г. Ландсбергис.

Так министр реагировал на заявление непризнанного на Западе президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Минск готов к возобновлению диалога с Вильнюсом, но без предварительных условий.

В последнее время Литва столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

В понедельник А. Лукашенко на пресс-конференции заявил, что может "очень скоро" покинуть пост президента.

Глава литовской дипломатии заявил, что сомневается в искренности непризнанного президента.

"Если это то, о чем говорит белорусская оппозиция - уйти и организовать новые, признанные в мире выборы, тогда это понятно, но если это имитационный уход - переход на должность председателя какого-нибудь совета с сохранением таким образом де-факто контроля над страной, то это не уход", - отметил Г. Ландсбергис.

Он подчеркнул, что Евросоюз продолжает считать, что "пока Лукашенко у власти, мы его не признаем".

В августе прошлого года фальсификация выборов в Беларуси вызвала волну массовых протестов.

Минский режим жестко подавил их: было задержано более 35 тыс. человек, белорусская милиция избила тысячи демонстрантов.

Правозащитники сообщают, что в Беларуси свыше 600 политзаключенных.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!