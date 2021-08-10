Шимоните: правительство обеспечит прозрачность строительства забора на границе с Беларусью

Правительство обеспечит прозрачность строительства забора на границе с Беларусью, несмотря на будущие бюрократические послабления, утверждает премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Она отметила, что обычные процедуры госзакупок могут затянуть строительство.

"Это особые обстоятельства, когда традиционные процедуры могут занять слишком много времени. Я не исключаю, что может быть и интерес нарушить эти процедуры. Именно для того, чтобы процедуры были прозрачными, в законе предусмотрена специальная комиссия, которая будет контролировать этот проект, есть предложения, насколько я знаю, чтобы была регулярная подотчетность Сейму - это то, что мы точно одобрим", - заявила во вторник И. Шимоните.

"И я могу гарантировать, что правительство со своей стороны обеспечит абсолютно всю прозрачность, какая необходима в таком проекте", - добавила она.

Правительство во вторник направило в Сейм проект нового закона о возведении забора на границе с Беларусью.

Оппозиционные "аграрии" во вторник сообщили, что не поддержать проект, так как там "много недостатков, которые снижают его прозрачность".

На внеочередной сессии также будет рассмотрено предложение о наделении военных большими полномочиями в условиях экстремальной ситуации, когда масштаб событий быстро увеличивается и необходимо избежать угрозы спокойствию общества.

Данный закон был инициирован, чтобы урегулировать миграционный кризис.

Премьер отметила, что основная задача армии - помочь пограничникам, поэтому привлечение армии не означает эскалации ситуации, ведь армия не получает боевых задач. Однако она отметила, что "не может отвечать за другую сторону, которая, увы, сложно предсказуема".

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них – иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.

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