Глава МВД Литвы надеется, что забор на границе с Беларусью будет возведен за год

Министр внутренних дел Агне Билотайте надеется, что заграждения на границе с Беларусью будут возведены за год.

"Без забора у нас не будет эффективной охраны границы. После принятия закона этот объект, этот забор можно будет построить в максимально короткие сроки, в два раза быстрее. Мы надеемся, что удастся это сделать за год", - заявила во вторник на пресс-конференции А. Билотайте.

Правительство во вторник направило в Сейм новый проект закона о возведении забора, который просить принять в особо срочном порядке.

А. Билотайте заявила, что пакет позволит построить забор быстрее, так как будут упрощены процедуры закупок, однако гарантировала, что "будет обеспечена максимальная прозрачность, публичность, открытость всех данных".

Забор на границе с Беларусью будет состоять из двух частей - преграда из колючей проволоки (концертины) и установленный забор из металлической сетки.

По подсчетам Службы охраны госграницы, строительство обойдется в 152 млн евро.

Вице-министр: средства для возведения забора на границе с Беларусью будут найдены

Средства на управление миграционным кризисом и возведение забора на границе с Беларусью будут обеспечены, заявила вице-министр финансов.

Вайда Чеснулявичюте-Маркявичене заявила, что для четырехметрового забора с концертиной средства будут выделяться поэтапно, вначале - из резерва правительства.

"Забор не появится быстро, поэтому, скорее всего, сами расходы по строительству распределятся на этот и следующий год. В этом году часть средств мы предусмотрели из резерва правительства, так как объявлена экстремальная ситуация, такая возможность у нас есть", - сказала в интервью радиостанции LRT radijas Вайда Чеснулявичюте-Маркявичене.

Она не могла сказать, сколько в этом году средств будет необходимо для строительства забора на границе, однако считает, что необходимо обеспечить слаженное и быстрое возведение забора.

Также вице-министр отметила, что до конца года на урегулирование кризиса может быть выделено "до десяти миллионов евро". Ожидается, что Евросоюз финансирует часть проекта, так как граница с Беларусью является внешней границей ЕС.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

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