За минувшие сутки в Литву не попал ни один мигрант, вернули – почти 100

BNS ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в страну из Беларуси не попал ни один мигрант, литовские пограничники вернули в Беларусь почти 100 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в неразрешенных местах, показали данные Департамента статистики и Службы охраны госграницы (СОГГ).

Мигранты в Литву не попадают четвертые сутки подряд. Возвращение проходит в Игналинском, Швенчёнском, Вильнюсском, Варенском, Шальчининкском районах и Друскининкайском самоуправлении. Пограничники сообщили, что со стороны Беларуси несколько раз фиксировали полеты вертолета, усиление белорусских погранвойск, слышали несколько выстрелов на территории соседней страны. Статьи по теме: Президенты Литвы и Польши будут придерживаться общей позиции в борьбе с нелегальной миграцией Глава МВД Латвии призвала ввести режим ЧС на границе с Беларусью СОГГ заявила, что был использован вертолет в целях обзора территорий. По данным службы, патрули, возвращающие мигрантов, использовали и звуковые сообщения на разных языках, которые предупреждают потенциальных нарушителей границы о том, что запрещается прибывать в Литву в недопустимых местах. В минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Патрулирование и далее осуществляется в усиленном режиме. Пограничники Литвы постоянно сотрудничают с пограничниками Польши и Латвии. По информации СОГГ, поток нелегальной миграции сместился на север - за минувшие сутки в Латвии задержано почти полторы сотни человек. В Польше - чуть больше 50. В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них – иракцы. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: