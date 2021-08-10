Коронавирус в Литве: 517 новых случаев, скончались 2 человека

За минувшие сутки в Литве было выявлено 517 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 202,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,7%.

За минувшие сутки было сделано 5971 молекулярный (ПЦР) и 9784 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 286 тыс. 943 человека, из них всё еще больны 4776, на одного меньше, чем за минувшие сутки.

От коронавируса за сутки умерли один человек старше 50-ти и один - старше 60-ти лет.

От коронавируса в Литве скончались 4433 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9067 смертей.

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