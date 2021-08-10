Разработчик программного обеспечения с российским капиталом Axxonsoft открывает офис в Литве

Международная компания-разработчик программного обеспечения Axxonsoft учреждает офис в Литве - в Вильнюсе появилась компания AxxonSoft Baltic

По данным Центра регистра, компания была зарегистрирована на прошлой неделе, ей руководит гражданин России Мурат Алтуев, уставной капитал составил 28 тыс. евро.

Акционером компании является кипрская фирма Axxonsoft Limited, принадлежащая ITV Group Ltd, главный офис которой расположен в Москве.

С 2003 года компания AxxonSoft специализируется на разработке решений для систем безопасности и видеонаблюдения, использующих технологии искусственного интеллекта. Ее платформы и системы безопасности используются в розничной торговле, в аэропортах, морских портах, на промышленных предприятиях, в госучреждениях и т.п.

Компания утверждает, что у нее есть более 5,8 сертифицированных партнеров в более 100 странах мира, во всем мире - около 50 офисов.

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