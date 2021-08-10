У здания парламента Литвы – протест против ограничений: требуют упразднить "паспорт возможностей" собралось больше 4500 человек

10 августа у здания парламента Литвы началась акция протеста против ограничений для людей, у которых нет иммунитета.

Сообщалось также, что 10 августа на внеочередную сессию собирается парламент Литвы.

Еще до 9 ч. у парламента собралось около 1000 участников протеста, многие с флагами, с атрибутикой Жемайтии.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская информировала BNS, что у парламента собралось около 4500 человек, инцидентов пока не было.

"По подсчетам полиции, собралось 4500–5000 человек. На данный момент никаких инцидентов не было зафиксировано. Кажется, кому-то стало плохо, вызвали скорую", – заметила она.

Журналист Delfi попытался поговорить с одной семьей, ему ответили грубо, в ответе сквозило недоверие СМИ.

"Я думаю, всем ясно, чего мы здесь собрались, а тут еще вопросы. Нечего говорить, я я не вижу смысла что-то вам говорить, поскольку неясно, что вы напишете. Вы пишете не то, что надо", - сказал мужчина.

На замечание, что журналист просто делает свою работу, ему ответили: "Плохо делаете, что не почитаешь во всех так называемых официальных СМИ - стыдно. (…) У вас только одна правда, власть - хорошая".

Мужчина сказал, что доверяет себе и своей семье. На выборы он ходит, но сейчас, по его словам, разочаровался во всех политиках.

"Со всей семьей мы ходим на выборы, но в Литве уже некого выбирать. По крайней мере те 141, кого выбрали, ох всех надо в тюрьму", - сказал мужчина.

На вопрос, не думает ли он, что у организаторов акции тоже могут быть политические мотивы, он не согласился с этим.

"Я не из-за них пришел сюда, а из-за своей позиции, из-за жены", - заметил мужчина.

"У нас нет ничего общего с организаторами. Я пришла за свою семью, он - за свою. Я пришла за близких мне людей", - сказала супруга мужчины.

"Моя мама должна была прививаться, поскольку работает в медсекторе, тетя тоже. Установили, что вакцина помогла раку. Дочь не сможет ходить в школу (на практику, она студентка - Delfi), поскольку непривита, второй курс. Надо прививаться, а выяснили, сможет ли она после этого рожать?", - вопрошала женщина.

Такими же страхами делились и другие участники акции.

У здания парламента стоит стилизованная виселица, а у сцены рядом с библиотекой им. М.Мажвидаса - бутафорская колючая проволока, увешанная звездами Давида.

Участники акции пытались обратить на себя внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами. Люди скандируют: "Парламент - вон!"

Чувствуется, что собравшиеся не доверяют политикам и традиционным СМИ. В числе собравшихся есть и участники Большого марша в защиту семьи.

"Мы не хотим говорить. Напишешь потом всякие глупости. Хорошо, иди отсюда", - сказали журналисту мужчины в спортивной одежде.

49-летний Ричардас из Шакяй сказал, что они приехали защищать демократию.

"Мы приехали защищать демократию в Литве, защищать Конституцию, чтобы людей не делили на плохих и хороших. Я не знаю, по какому принципу они намерены делить. Мы приехали, чтобы показать - с народом надо считаться", - сказал он.

Ричардас ответил, почему он не доверяет вакцине от коронавируса.

"Почему я должен участвовать в эксперименте? Пусть докажут, что это не экспериментальная вакцина, тогда подумаем. Но только подумаем, а сейчас это эксперимент, никто это не скрывает", - сказал он, заметив, что семейному врачу он не доверяет.

"Я уже раз переболел и уверен в своем иммунитете, не вижу смысла травить свое тело", - продолжил собеседник.

Молодая женщина с детьми сказала, что она не против вакцинации в принципе, но ей не нравится действующий порядок.

"Уже много насилия, я против этого, это страшно", - сказала 33-летняя Эгле.

"Я не против прививок, я прививаю детей, знаю о пользе вакцинации. (…) Но здесь что-то не так, так нельзя", - заметила она.

По словам Эгле, она столкнулась с последствиями выбора.

"Например, и у меня и у мужа астма, есть проблемы со здоровьем. С работы меня уволили. Сказали: "или прививайся или сдавай тесты за свои деньги. Давление на работе было серьезным, с весны, пришлось уйти", - сказала женщина, которая работа в секторе пищевой промышленности.

Она сказала, что обсуждала этот вопрос с врачом: "Наш врач тоже против вакцинации".

Напомним, что муниципалитет выдал разрешение на проведение акции протеста с участием до 1000 человек. Акция будет проходить с 9 до 17 часов. Накануне акции организаторы попросили увеличить число участников до 5000 человек.

За разрешением для проведения акции обращалось физическое лицо Аустра Астраускайте и ПУ "Литовские патриоты".

Пресс-сектетарь ГКП Вильнюсского района Юлия Самороковская подтвердила Delfi, что полиции известно об этом разрешении. Сколько стражей порядка будет дежурить, представитель полиции не сказала. По ее словам, "нет официальной информации о возможных беспорядках, организаторы просили разрешения на приведение мирной акции протеста".

Философ, доцент вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Нида Василяускайте на прошлой неделе в фейсбуке поделилась 9 пунктами требований, с которыми выступят участники акции.

"НЕМЕДЛЕННО:

1) Отклонить проект постановления правительства, которым с 13 сентября хотят ввести ограничения и запреты;

2) Отклонить проекты принудительной вакцинации – как детей, так и взрослых;

3) Отменить все виды давления и дискриминацию здоровых людей на основе вакцины;

4) Отменить обязательное тестирование;

5) Отменить "паспорт возможностей";

6) Отклонить обращение правительства в связи с поправками к Трудовому кодексу и закону о гражданской безопасности;

7) Отменить режим чрезвычайной ситуации;

8) Прекратить всякие действия по присоединению к Давосскому форуму;

9) Отставка правительства. Полная.

"Обычного небольшого митинга тут недостаточно, он ничего не изменит – нужен Майдан, надо, чтобы у парламента собралась вся Литва и не отступать, пока требования не выполнят. Чтобы не боялись никаких приходящих для компрометации: пусть приходят все, кто хочет, главное, чтобы мы пришли и не оставили свою свободу другим", – писала Василяускайте.

Она указала, что эта дата "важнее 13 января".

"Тогда в случае провала грозила дальнейшая жизнь в составе СССР, в оккупации, без независимости; сейчас, в случае неудачи и пассивности, грозит жизнь в условиях нового, самого настоящего апартеида, уже не в правовом государстве и не как гражданам, в любой момент может случиться так, что не будут действовать права человека, Конституция ЛР, международные нормы и обязательства. А если нам повезет – поможем раскачать аналогичные протесты во всей Европе", – писала Василяускайте.

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