Президенты Литвы и Польши будут придерживаться общей позиции в борьбе с нелегальной миграцией

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда договорились придерживаться общей позиции в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси.

Об этом в понедельник после телефонного разговора глав двух стран сообщила администрация президента Литвы.

"Охрана внешней границы ЕС - это общая забота ведомств ЕС и стран ЕС. Нелегальная миграция может быть использована против любой страны, поэтому необходимы срочные региональные меры. Необходимо готовиться заранее, особенно с приближением военных учений "Запад", когда могут возникнуть новые провокации", - отметил Г. Науседа.

Главы обеих стран подчеркнули, что поток нелегальной миграции - это гибридная атака, которую Беларусь использует как геополитическое оружие против ЕС.

В ходе разговора Г. Науседа акцентировал необходимость как можно скорее поставить забор, а для этого важна финансовая помощь ЕС. Кроме того, помощь ЕС необходима и для реализации процедур реадмиссии нелегальных мигрантов.

Он также отметил, что уже сейчас идут переговоры со странами происхождения и транзита мигрантов в целях сдерживания потоков мигрантов, прекращения контрабанды людей и предотвращения возможных террористических угроз.

Глава страны поблагодарил А. Дуду за помощь Польши в разрешении миграционного кризиса.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них – иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.

Поскольку Литва на минувшей неделе стала применять более строгие меры по возврату мигрантов, потоки на белорусской границе значительно снизились, однако они выросли в соседних Польше и Латвии.

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