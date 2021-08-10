Прогноз погоды: во вторник осадков в Литве будет меньше

Во вторник в Литве погода будет спокойнее. Ожидается переменная облачность. Больше облаков со второй половины дня будет на западе страны. Местами возможны небольшие осадки.

Не должны удивлять и грозы. Во время дождя ветер усилится, может стать порывистым. Воздух прогреется до 22-24, местами до 25-26 градусов тепла.

В ночь на среду погода испортится. Придут облака и закроют все небо, местами прогнозируют грозы. Ночью будет 12-17 градусов.

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами с грозами. Усилится ветер. Днем будет всего 17-22 градуса тепла.

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