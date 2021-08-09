Советник министра обещает предоставить больше форм для получения "паспорта возможностей"

Планы правящих Литвы в связи с ограничением деятельности людей без "паспорта возможностей" привели к нешуточному хаосу.

Люди старшего возраста и их близкие злятся из-за недоступности этого документа и ограничения прав на пользование общественным транспортом. До сих пор этот документ можно получить только на сайте gpasas.lt или в 50 отделениях Центра реестра.

Семейные врачи не на шутку рассердились, узнав, что власти хотят сделать их администраторами по выдаче этого документа - о такой возможности в фейсбуке сообщил депутат Миндаугас Линге: "Тем, кто не может сам подключиться к esveikatа и получить документ, его распечатают семейные врачи".

Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что семейные врачи будут выдавать такой документ людям, которые не могут прививаться по медицинским показаниям.

Врачи уверяют, что предоставление такой несвязанной с медицинской сферой услуги, осложнит их работу. По словам врачей, уже сейчас к ним с такой просьбой обращаются по 10 человек в день.

"Это дополнительная работа. Кроме того, нельзя людям сказать, что через неделю придут, тогда дадим, обычно им надо здесь и сейчас. Люди то к морю хотят поехать, то в кафе пойти", – сказала семейный врач, замглавы Союза врачей Тома Кундроте.

Советник главы Минздрава по связям с общественностью Айсте Шукшта сказала, что врачи никому не обязаны выдавать этот документ и назвала эту новость "уткой".

"Такого решения не было. Я не знаю, кто запустил такую "утку". Мы ищем другие варианты, но семейных врачей среди них нет. Для получения европейского сертификата COVID можно обратиться к врачу, вернее в регистратуру поликлиники, но с "паспортом возможностей" это не связано", – сказала Шукшта.

Она рекомендовала врачам посылать пациентов, обращающихся с такой просьбой, в Центр реестра.

"Мы ищем другие варианты и предложим их в ближайшее время. Хотим, чтобы было удобно и было больше мест выдачи документа, и чтобы не пришлось взваливать на врачей дополнительную работу. У нас есть несколько вариантов, сейчас говорим о том, кто их осуществит", – сказала Delfi Шукшта.

Напомним, что в соответствии с планами правительства, с 13 сентября люди, у которых нет "паспорта возможностей" не смогут получать контактные услуги - ходить в крупные магазины, в кафе и рестораны, пользоваться общественным транспортом (городским, пригородным, междугородним, такси, услугами подвоза).

Оппозиция такие решения правительства критикует. "Крестьянка" Агне Ширинскене считает, что эти планы "необдуманные и непропорциональные".

"Я боюсь, что пенсионеры, живущие в удаленных местах, у которых нет доступа ни к отделениям Центра реестра, ни э-банкинга, просто не смогут съездить за продуктами в райцентр. Очевидно, что эти ограничения не обдуманны и не пропорциональны", – сказала Ширинскене, заметив, что группа депутатов намерена обращаться в Конституционный суд, чтобы проверить, все ли тут законно.

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